"500 pacchi in una sola ora". L'iniziativa solidale delle Scatole di Natale fa il pieno: "Il Covid ha aiutato a sensibilizzare"

Sono migliaia le adesioni arrivate all'iniziativa solidale Scatole di Natale, lanciata da Marion Pizzato, che in pochi giorni attraverso i social è riuscita a organizzare una rete diffusa in tutta la città di Milano. Una risposta che va oltre le aspettative dei volontari. E in effetti, nella parrocchia di Santa Maria Nascente, le auto cariche di Scatole colorate arrivano senza sosta. Ciascuna viene catalogata e smistata. "Nessuno si aspettava un successo del genere", racconta Luana Garbuglia, una delle organizzatrice dell'iniziativa, "in una sola ora abbiamo raggiunto i 500 pacchi che, una volta raccolti, verranno offerti ai bisognosi. Ci sentiamo davvero di dire grazie alle tante persone che stanno contribuendo

