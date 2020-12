5 serie da vedere se ti è piaciuta La regina degli scacchi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se a qualcuno è venuto in mente che una serie sugli scacchi possa essere noiosa, The Queen’s Gambit è qui per smentirlo. La produzione originale di Netflix, incentrata su una campionessa di questa disciplina che impara a giocare nel seminterrato di un orfanotrofio e finisce per scontrarsi con i grandi maestri sovietici, è immediatamente diventata la miniserie della piattaforma più vista al suo esordio. Vivido romanzo di formazione di una giovane donna introversa e dalla vita sregolata quanto alimentata da una irrefrenabile passione per la competizione, La regina degli scacchi vanta un soggetto che si discosta nettamente da quello a cui ci ha abituato di recente il piccolo schermo. Se pensate che sia praticamente impossibile trovare qualcosa di simile, probabilmente avete ragione, ... Leggi su wired (Di lunedì 7 dicembre 2020) Se a qualcuno è venuto in mente che unasuglipossa essere noiosa, The Queen’s Gambit è qui per smentirlo. La produzione originale di Netflix, incentrata su una campionessa di questa disciplina che impara a giocare nel seminterrato di un orfanotrofio e finisce per scontrarsi con i grandi maestri sovietici, è immediatamente diventata la minidella piattaforma più vista al suo esordio. Vivido romanzo di formazione di una giovane donna introversa e dalla vita sregolata quanto alimentata da una irrefrenabile passione per la competizione, Lavanta un soggetto che si discosta nettamente da quello a cui ci ha abituato di recente il piccolo schermo. Se pensate che sia praticamente impossibile trovare qualcosa di simile, probabilmente avete ragione, ...

NetflixIT : Un po’ di serie da vedere di filato in questo weekend lungo tra una dormita e l'altra: Love & Anarchy I favoriti di… - imnotserene : RT @blinkhbdl: avevo consigliato a nonno di vedere this is us (la serie tv) e mi ha chiamato dopo due ore molto deluso dicendo di non aver… - Elisabettatvd : @crushedchipbaby allora si ci sono scene leggermente violente, ma niente di così brutto da vedere, poi a me a cambi… - martinezcookie1 : RT @blinkhbdl: avevo consigliato a nonno di vedere this is us (la serie tv) e mi ha chiamato dopo due ore molto deluso dicendo di non aver… - 4ragazzi1D : RT @blinkhbdl: avevo consigliato a nonno di vedere this is us (la serie tv) e mi ha chiamato dopo due ore molto deluso dicendo di non aver… -

Ultime Notizie dalla rete : serie vedere Le 15 nuove serie tv da vedere a dicembre 2020 elle.com Daredevil: la serie con Charlie Cox rivive in questo straordinario video fan made

Vediamo un video creato da un fan e incentrato sulle appassionanti vicende di Daredevil, serie cancellata dopo tre stagioni.

Calcio in TV, dove vedere le partite su Sky e Dazn dalla 10ª alla 16ª giornata

Dove vedere le partite di calcio in diretta TV e in streaming fino alla sedicesima giornata del campionato di Serie A ...

Vediamo un video creato da un fan e incentrato sulle appassionanti vicende di Daredevil, serie cancellata dopo tre stagioni.Dove vedere le partite di calcio in diretta TV e in streaming fino alla sedicesima giornata del campionato di Serie A ...