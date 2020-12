Zona rossa, ordinanza Abruzzo di Marsilio: «Arancioni da domani». Governo frena: attendere mercoledì (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo in Zona arancione in queste ore, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più in lockdown. E con... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'inarancione in queste ore, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più in lockdown. E con...

MediasetTgcom24 : L'Abruzzo diventa arancione: in Italia nessuna Regione è più zona rossa - repubblica : Abruzzo, il governatore Marsilio firma l'ordinanza per il ritorno in fascia arancione. Tutta l'Italia fuori dalla z… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - TremendoSandro : @polverebionda Sei stupenda Anch'io sono in zona rossa ed ho un bel maglione in cashmere come il tuo ma non sono certo bello come te - lucainge_tweet : l’Abruzzo evade dalla zona rossa. Il Governatore firma per essere arancio -