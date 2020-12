Zona arancione e zona gialla, l'Abruzzo esce dalla zona rossa: firmata l'ordinanza. Ma il Governo frena (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo in zona arancione in queste ore, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più in lockdown. E con... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'inin queste ore, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più in lockdown. E con...

LaStampa : Le giovani vite spezzate dal Covid: Chiara muore a 17 anni in Campania, da domani zona arancione - MediasetTgcom24 : L'Abruzzo diventa arancione: in Italia nessuna Regione è più zona rossa - TizianaFerrario : Dubbi e curiosità da pandemia:ma perchè ieri la Rinascente di Milano, zona arancione,era aperta e quella di Roma zo… - CaveloX9 : @invisibile89 domani zona Arancione?????? - RavazzaniGuido : RT @MediasetTgcom24: L'Abruzzo diventa arancione: in Italia nessuna Regione è più zona rossa -