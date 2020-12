Zaki, si è svolta l’udienza sulla scarcerazione al Cairo ma l’esito si saprà soltanto domani. L’avvocata: “Sono pessimista” (Di domenica 6 dicembre 2020) Un’altra notte di attesa per Patrick Zaki. Solo domani 7 dicembre si saprà l’esito dell’udienza per lo studente egiziano dell’Università di Bologna, che si trova in carcere nella prigione di Tora al Cairo da febbraio per propaganda sovversiva. l’udienza per la custodia cautelare in carcere si è tenuta oggi e, secondo quanto riferito da un gruppo in sostegno di Zaki, il ragazzo era presente. Presenti anche i diplomatici di Italia, Germania, Olanda e Canada. I Paesi europei, erano presenti nell’ambito del Programma di monitoraggio processuale. Il diplomatico italiano è riuscito anche a parlare brevemente con Zaki. Lo studente ha ringraziato l’Italia mettendosi la mano sul cuore e ha sollevato il pollice a indicare che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Un’altra notte di attesa per Patrick. Solo7 dicembre sidelper lo studente egiziano dell’Università di Bologna, che si trova in carcere nella prigione di Tora alda febbraio per propaganda sovversiva.per la custodia cautelare in carcere si è tenuta oggi e, secondo quanto riferito da un gruppo in sostegno di, il ragazzo era presente. Presenti anche i diplomatici di Italia, Germania, Olanda e Canada. I Paesi europei, erano presenti nell’ambito del Programma di monitoraggio processuale. Il diplomatico italiano è riuscito anche a parlare brevemente con. Lo studente ha ringraziato l’Italia mettendosi la mano sul cuore e ha sollevato il pollice a indicare che sta ...

