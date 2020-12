Zaia: "Evitate la calca, la zona gialla in Veneto non è garantita a vita" (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Per ora il sistema tiene, abbiamo molti casi perchè nessuno fa tanti tamponi quanto noi. Ma c'è chi non teme gli assembramenti" Leggi su repubblica (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Per ora il sistema tiene, abbiamo molti casi perchè nessuno fa tanti tamponi quanto noi. Ma c'è chi non teme gli assembramenti"

cronaca_news : Zaia: 'Evitate la calca, la zona gialla in Veneto non è garantita a vita' - Oekpetry : Maltempo: frane, forti nevicate e strade bloccate. Crolla ponte, salvi tre vigili del fuoco. Zaia chiede lo stato d… - peterkama : evitate di andare in montagna... ci sono frane ovunque LUCA ZAIA -