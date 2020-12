Youtuber russo chiude la fidanzata incinta semi-nuda sul balcone per oltre 15 minuti mentre è in diretta con i fan: lei muore assiderata. Arrestato (Di domenica 6 dicembre 2020) Ha obbligato la fidanzata di 28 anni, incinta, a restare semi-nuda (con addosso solo mutande e reggiseno) sul balcone per oltre 15 minuti mentre fuori c’era una temperatura inferiore allo zero, facendola così morire, con ogni probabilità, di ipotermia. È il gesto crudele fatto mentre era in diretta con i suoi follower dallo Youtuber russo Stanislav Reshetnikov, in arte Stas Reeflay. Il 30enne è stato ora Arrestato e può rischiare fino a 15 anni di carcere nel caso in cui venisse riconosciuta l’accusa di omicidio colposo, o 2 anni per aver divulgato la morte in diretta streaming nel caso in cui fosse riconosciuto “l’incidente” da lui dichiarato. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Ha obbligato ladi 28 anni,, a restare(con addosso solo mutande e reggiseno) sulper15fuori c’era una temperatura inferiore allo zero, facendola così morire, con ogni probabilità, di ipotermia. È il gesto crudele fattoera incon i suoi follower dalloStanislav Reshetnikov, in arte Stas Reeflay. Il 30enne è stato orae può rischiare fino a 15 anni di carcere nel caso in cui venisse riconosciuta l’accusa di omicidio colposo, o 2 anni per aver divulgato la morte instreaming nel caso in cui fosse riconosciuto “l’incidente” da lui dichiarato. A ...

