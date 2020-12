Yoshida | «Ranieri ci ha trasmesso il dna vincente Ronaldo sarebbe ottimo per il calcio giapponese»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Mayasi è raccontato all’inserto del Corriere dello Sport, AM. Queste le parole del difensoreMayasi è raccontato all’inserto del Corriere dello Sport, AM. Queste le parole del difensore della Sampdoria. LE PAROLE INTEGRALI DEL DIFENSORE SU SAMP NEWS 24 HOLLY E BENJI – «Del famoso cartonemi piaceva di più Mark Lenders». MIURA – «Prima di venire alla Sampdoria gli ho scritto un messaggio e mi ha risposto che Genova è una città bellissima, di godermi il momento. Lui per me è un esempio. È incredibile, a 53 anni, gioca ancora. Non credo di potercela fare». ZACCHERONI – «Mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista: tattico, psicologico, e professionistico. Purtroppo a causa del Covid non siamo riusciti ancora a vederci in Italia».– «Come Zaccheroni sono ...