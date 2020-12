Yoshida innamorato della Sampdoria | “Amo la maglia blucerchiata Sogno la Coppa del Mondo con la Nazionale Su Quagliarella e Ranieri…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Bella e interessante intervista rilasciata dal difensoreMayaai taccuini di AM in merito alla sua esperienza in Italia con ladel club di Genova e non solo. Il giapponese ha avuto modo di parlare anche di mister Ranieri e di Alberto Zaccheroni, suo ex ct nellae non solocaption id="attachment 996961" align="alignnone" width="475"(getty images)/caption"Cosa c’è di speciale alla Samp? Innanzitutto la, che è veramente la più bella delcome si dice. In Giappone seguivo di più la Premier, però già allora avevo imparato i nomi delle squadre di Serie A grazie a Nakata e Nakamura", ha raccontato. "Dico la verità, di nome ...