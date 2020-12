Volley | Champions League | Civitanova e Perugia incamerano una vittoria a tavolino | l’Arkas Izmir non andrà a Tours

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020)hanno incamerato la loro primanella2020-2021 dimaschile, senza dover scendere in campo. Le due squadre italiane saranno infatti impegnate nella prima “bolla” della fase a gironi ada martedì 8 a giovedì 10 novembre, maha deciso di non presentarsi in Francia a causa dell’emergenza sanitaria e dunque le due compagini incassano un successo a testa per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). Il verdetto è già stato ufficializzato dalla CEV, come evidenziato nel sito ufficiale del torneo. La Lube (ultima vincitrice della massima competizione continentale) e i Block Devils si affronteranno nell’imperdibile scontro diretto di martedì 8 dicembre (ore 20.30), successivamente saranno ...