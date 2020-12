Vittorio Brumotti rischia grosso a Striscia, cosa ne pensa Maurizio Costanzo? (Di domenica 6 dicembre 2020) Vittorio Brumotti ha più volte rischiato la vita a Striscia La Notizia, il suo coraggio stupisce sempre tutto ma cosa pensa di lui Maurizio Costanzo. Fonte foto: FacebookMaurizio Costanzo ha abituato i telespettatori ai suoi commenti sul mondo della Tv dalle pagine del settimanale Nuovo. Una lettrice questa settimana ha voluto scrivere una lunga mail per parlare di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia La Notizia che si occupa di combattere la droga per le strade della periferia d’Italia. La lettrice di Nuovo afferma di essere molto preoccupata per la vita di Brumotti, non di rado l’uomo ha rischiato la sua vita ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020)ha più volteto la vita aLa Notizia, il suo coraggio stupisce sempre tutto madi lui. Fonte foto: Facebookha abituato i telespettatori ai suoi commenti sul mondo della Tv dalle pagine del settimanale Nuovo. Una lettrice questa settimana ha voluto scrivere una lunga mail per parlare di, l’inviato diLa Notizia che si occupa di combattere la droga per le strade della periferia d’Italia. La lettrice di Nuovo afferma di essere molto preoccupata per la vita di, non di rado l’uomo hato la sua vita ...

ManuelHolmes_ : Da Viktor Krum a Vittorio Brumotti il passo è breve. #HarryPotter #HarryPotterEIlCaliceDiFuoco - hiromat27011535 : Vittorio Brumotti goes crazy in Livigno - Rita_Sberna : Al mio compagno disabile conficcarono l’ago del compasso nella mano. I racconti di Brumotti Tutti conosciamo Vittor… - CristianiToday : Al mio compagno disabile conficcarono l’ago del compasso nella mano. I racconti di Brumotti Tutti conosciamo Vittor… - PDUmorista : Puntata speciale di Striscia la Notizia il 25 dicembre. Vittorio Brumotti sarà a Napoli per vedere se viene rispet… -

