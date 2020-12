Vittoria Schisano si racconta a Domenica In. L’intervista di Mara Venier (Di domenica 6 dicembre 2020) Vittoria Schisano e la coraggiosa intervista Oggi 6 dicembre, Vittoria Schisano è stata ospite di ‘Domenica In’ nel salotto televisivo di Mara Venier. L’attrice ha raccontato il suo difficile passato ed il suo felice presente. UNA BREVE BIO Vittoria è nata con il nome di Giuseppe ma il 17 novembre 2011 ha dichiarato di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso, al termine del quale prese il nome, per l’appunto, di Vittoria Schisano.Aveva già una carriera avviata nel mondo dello spettacolo e proseguì la carriera come attrice. Nel febbraio 2016 diventa la prima donna transgender ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy. L’intervista Una delle prime domande che ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 dicembre 2020)e la coraggiosa intervista Oggi 6 dicembre,è stata ospite di ‘In’ nel salotto televisivo di. L’attrice hato il suo difficile passato ed il suo felice presente. UNA BREVE BIOè nata con il nome di Giuseppe ma il 17 novembre 2011 ha dichiarato di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso, al termine del quale prese il nome, per l’appunto, di.Aveva già una carriera avviata nel mondo dello spettacolo e proseguì la carriera come attrice. Nel febbraio 2016 diventa la prima donna transgender ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy.Una delle prime domande che ...

