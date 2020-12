Vito Crimi sul Mes | 60 parlamentari stanno lavorando alla risoluzione

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Siamo contrari all’utilizzo del Mes, è uno strumento obsoleto e non adeguato. Questa riforma cerca di cambiare il Mes, a noi questa riforma non piace ma mentre a dicembre 2019 potevamo permetterci di dire “assolutamente no” oggi siamo in un anno in cui c’è una crisi pandemica, in cui l’Ue ha dimostrato di mettere in campo strumenti nuovi. Oggi dobbiamo guardare avanti. Questa riforme è un modo per chiudere il capitolo”. Lo dice il capo politico M5Sa Mezz’ora in più sui Rai Tre ospite di Lucia Annunziata, sottolineando come “da stamattina lalascrivendo 60del M5S”. “Sono convinto che chi va contro questanon va contro una decisione del capo politico ma di tutto il gruppo parlamentare”; ha aggiunto parlando della ...