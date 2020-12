Vite in fuga, Silvia lascia Claudio: anticipazioni quinta puntata 6 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) Con ascolti lusinghieri e un pubblico affezionato è tempo di quinta puntata per Vite in fuga, il family – thriller di Rai1 che narra le vicende della famiglia Caruana. Il quinto appuntamento è previsto per domenica 6 dicembre alle 21.25. Vite in fuga, anticipazioni trama quinta puntata Episodio 9 – Agosto: Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un’intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista. Episodio 10 – Settembre: La distanza tra Silvia e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 6 dicembre 2020) Con ascolti lusinghieri e un pubblico affezionato è tempo diperin, il family – thriller di Rai1 che narra le vicende della famiglia Caruana. Il quinto appuntamento è previsto per domenica 6alle 21.25.intramaEpisodio 9 – Agosto: Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un’intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista. Episodio 10 – Settembre: La distanza trae ...

