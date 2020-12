«Vite in fuga»: le anticipazioni della penultima puntata (Di domenica 6 dicembre 2020) Dal passato di Claudio emerge un altro clamoroso segreto che manda in frantumi l'equilibrio familiare: Silvia ha scoperto che il marito aveva intascato una grossa tangente e decide di lasciarlo. Inizia così la quinta puntata di Vite in fuga, la serie di Rai 1 che mescola la saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller, interpretato da Anna Valle e Claudio Gioè, con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 6 dicembre. Vite in fuga, le anticipazioni della penultima puntata Alessio (Tobia De Angelis) vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio (Claudio Gioè), dopo un'iniziale riluttanza, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio ... Leggi su panorama (Di domenica 6 dicembre 2020) Dal passato di Claudio emerge un altro clamoroso segreto che manda in frantumi l'equilibrio familiare: Silvia ha scoperto che il marito aveva intascato una grossa tangente e decide di lasciarlo. Inizia così la quintadiin, la serie di Rai 1 che mescola la saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller, interpretato da Anna Valle e Claudio Gioè, con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 6 dicembre.in, leAlessio (Tobia De Angelis) vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio (Claudio Gioè), dopo un'iniziale riluttanza, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio ...

