Vite in fuga: la trama della prossima puntata, l’ultima: finale di stagione. Le anticipazioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vite in fuga: la trama della prossima puntata, l’ultima: il finale di stagione. Le anticipazioni Cosa succederà nella prossima puntata di Vite in fuga, l’ultima, il finale di stagione? Questa sera, 6 dicembre 2020, abbiamo visto Silvia scoprire con grande stupore e rammarico che suo marito è accusato di aver ricevuto una tangente per poter concludere definitivamente la trattativa che ha poi portato la banca al fallimento totale. Claudio si è sentito annientato dalla decisione della moglie e così ha comunicato a Casiraghi di aver deciso di costituirsi e di mettere fine alla sua ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)in: la: ildi. LeCosa succederà nelladiin, ildi? Questa sera, 6 dicembre 2020, abbiamo visto Silvia scoprire con grande stupore e rammarico che suo marito è accusato di aver ricevuto una tangente per poter concludere definitivamente la trattativa che ha poi portato la banca al fallimento totale. Claudio si è sentito annientato dalla decisionemoglie e così ha comunicato a Casiraghi di aver deciso di costituirsi e di mettere fine alla sua ...

Raicomspa : Il destino è sempre in agguato. 'Corsa solitaria' brano 14 della colonna sonora di #ViteInFuga musiche di Nicola Te… - ceksca : mi state quindi dicendo che domani c’è l’ultima puntata di Vite In Fuga e di conseguenza anche l’ultima apparizione… - zazoomblog : Vite in Fuga: anticipazioni ultima puntata di lunedì 7 dicembre 2020 - #Fuga: #anticipazioni #ultima #puntata - Lily_Anna2103 : @fedetri13 Se parli di Vite in fuga non è che potesse essere diverso da così... il fatto che Casiraghi fosse stato… - chiarag12572897 : @pierspollon Dopo vite in fuga cosa commentiamo????? -