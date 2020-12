VITE IN FUGA, anticipazioni ultima puntata di lunedì 7 dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) anticipazioni sesta ed ultima puntata della fiction VITE in FUGA, in onda lunedì 7 dicembre in prima serata su Rai 1: Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: malore per SILVIA CATTANEO, ma poi… Le indagini di Agnese Serravalle avvicinano quest’ultima sempre più alla verità. La notizia della misteriosa scomparsa di Ilario e Alessia getta nel panico Claudio, che raggiunge Silvia a Salisburgo rinunciando all’idea di tornare a Roma per costituirsi. I coniugi Caruano, nonostante la rottura tra di loro sia irreparabile, devono per forza di cose riunirsi nella disperata ricerca dei loro figli! Claudio ha davanti a sé una dura prova: sotto copertura, dovrà affrontare il suo capo durante una conferenza. Ma Agnese ormai gli ... Leggi su tvsoap (Di domenica 6 dicembre 2020)sesta eddella fictionin, in ondain prima serata su Rai 1: Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: malore per SILVIA CATTANEO, ma poi… Le indagini di Agnese Serravalle avvicinano quest’sempre più alla verità. La notizia della misteriosa scomparsa di Ilario e Alessia getta nel panico Claudio, che raggiunge Silvia a Salisburgo rinunciando all’idea di tornare a Roma per costituirsi. I coniugi Caruano, nonostante la rottura tra di loro sia irreparabile, devono per forza di cose riunirsi nella disperata ricerca dei loro figli! Claudio ha davanti a sé una dura prova: sotto copertura, dovrà affrontare il suo capo durante una conferenza. Ma Agnese ormai gli ...

