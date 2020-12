Virtus Francavila-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) – E' caccia alla continuità per l'. Dopo la vittoria nel recupero settimanale contro il Potenza di Ezio Capuano, Miceli e soci, cercano la continuità di risultati sul difficile campo dellaFrancavilla. Morali diversi per le due squadre che lottano per due obiettivi differenti. All'appuntamento in terra pugliese mancherà Piero Braglia finito in quarantena dopo essere risultato positivo al pari del vice Domenico De Simone. In panchina, come ammesso dal direttore sportivo Salvatore Di Somma, ci andrà Gigi Molino attuale responsabile della Cantera dell'e tecnico dell'Under15. In ottica formazione l'tornerà al 3-5-2. Davanti a Pane agiranno Luigi Silvestri, Miceli e uno tra Rocchi o Dossena. Centrocampo canonico con il rientro di Aloi.