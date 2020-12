Videogiochi, roba di nicchia? In America l'industria videoludica vale la bellezza di 90 miliardi di dollari (Di domenica 6 dicembre 2020) Valore artistico, sentimentale, importanza storica...quando si parla di Videogiochi tutto questo non importa. In svariati paesi del mondo, molte persone considerano li considerano ancora roba da bambini, nerd o perditempo, ignorando l'immensa industria alle loro spalle. Forse, questo pensiero poteva valere quando i Videogiochi non erano così diffusi come oggi e quando si trattava di un mercato emergente, ma ormai stiamo parlando di un vero e proprio business da miliardi di dollari. La prova? Un nuovo studio della Entertainment Software Association (ESA) dimostra come l'industria videoludica sia ben più importante per l'economia Americana di quanto non sembra agli occhi dei miscredenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 6 dicembre 2020) Valore artistico, sentimentale, importanza storica...quando si parla ditutto questo non importa. In svariati paesi del mondo, molte persone considerano li considerano ancorada bambini, nerd o perditempo, ignorando l'immensaalle loro spalle. Forse, questo pensiero potevare quando inon erano così diffusi come oggi e quando si trattava di un mercato emergente, ma ormai stiamo parlando di un vero e proprio business dadi. La prova? Un nuovo studio della Entertainment Software Association (ESA) dimostra come l'sia ben più importante per l'economiana di quanto non sembra agli occhi dei miscredenti. Leggi altro...

Secondo un report della ESA, l'industria videoludica ha generato ben oltre 90 miliardi di dollari di output nel corso del 2019, segno di un mercato importantissimo per l'economia americana.

