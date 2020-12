VIDEO Slittino, l’Italia vince la staffetta in Coppa del Mondo! Gli highlights della gara ad Altenberg (Di domenica 6 dicembre 2020) l’Italia ha vinto la staffetta (team-relay) ad Altenberg, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di Slittino. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una prestazione magistrale sul budello tedesco, al termine di una gara andata in scena in condizioni meteo al limite e con il ghiaccio ricoperto da uno strato d’acqua che ha rimescolato tutte le carte in tavola. Un terno al lotto che ha sorriso alla nostra Nazionale, dopo gli zero punti raccolti a Igls nel primo appuntamento stagionale. Andrea Voetter (47.587), Kevin Fischnaller (48.817) e la coppia Emanuel Rieder/Patrick Rastner (49.390) hanno completato la prova col tempo complessivo di 2:25.794, riuscendo così a sconfiggere la Russia di 230 millesimi e la Lettonia di 584 millesimi, mentre la favorita Germania si è fermata in ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)ha vinto la(team-relay) ad, prova valida per ladel Mondo 2020-2021 di. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una prestazione magistrale sul budello tedesco, al termine di unaandata in scena in condizioni meteo al limite e con il ghiaccio ricoperto da uno strato d’acqua che ha rimescolato tutte le carte in tavola. Un terno al lotto che ha sorriso alla nostra Nazionale, dopo gli zero punti raccolti a Igls nel primo appuntamento stagionale. Andrea Voetter (47.587), Kevin Fischnaller (48.817) e la coppia Emanuel Rieder/Patrick Rastner (49.390) hanno completato la prova col tempo complessivo di 2:25.794, riuscendo così a sconfiggere la Russia di 230 millesimi e la Lettonia di 584 millesimi, mentre la favorita Germania si è fermata in ...

A Napoli riaprono asili nidi, materne e tornano in aula anche gli alunni della prima elementare. Al Circolo Didattico Vanvitelli, nel cuore del Vomero, parlano i genitori: "Seguire i figli con la Dad, ...

Haikyu Stagione 4 Parte 2 (Haikyu!! To the Top 2nd season) è in corso di trasmissione in Giappone dallo scorso 3 Ottobre, dopo essere slittata dal previsto ...

A Napoli riaprono asili nidi, materne e tornano in aula anche gli alunni della prima elementare. Al Circolo Didattico Vanvitelli, nel cuore del Vomero, parlano i genitori: "Seguire i figli con la Dad, ..."

Haikyu Stagione 4 Parte 2 (Haikyu!! To the Top 2nd season) è in corso di trasmissione in Giappone dallo scorso 3 Ottobre, dopo essere slittata dal previsto ...