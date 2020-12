VIDEO Marvin Vettori batte Hermansson: “E’ per gli italiani che soffrono. Ora voglio Paulo Costa”. I cartellini dei giudici (Di domenica 6 dicembre 2020) Marvin Vettori si è messo in grande luce a Las Vegas, sconfiggendo lo svedese Jack Hermansson nei pesi medi e viaggiando ancor più verso le vette più alte dell’UFC, mettendo per la prima volta l’Italia al centro dell’attenzione in questa fattispecie. Unanime la decisione dei giudici: due 49-46 e un 49-45 sui cartellini. Queste le ammissioni di Vettori a fine combattimento: “Se devo essere sincero, non credo di aver fatto un buon lavoro, credo di poter fare molto di meglio. Però, davvero, questi tipi sono tosti. Credevo che l’avrei messo giù nel primo round, che l’avrei finito, ma è risalito, è stato solido, però non è riuscito a prendermi alla sprovvista. Sono stato sicuro di questo tutta la notte. Era sempre attivo, pensavo ‘si stancherà prima o poi’, ma non lo ha mai fatto. Oggi ero ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)si è messo in grande luce a Las Vegas, sconfiggendo lo svedese Jacknei pesi medi e viaggiando ancor più verso le vette più alte dell’UFC, mettendo per la prima volta l’Italia al centro dell’attenzione in questa fattispecie. Unanime la decisione dei: due 49-46 e un 49-45 sui. Queste le ammissioni dia fine combattimento: “Se devo essere sincero, non credo di aver fatto un buon lavoro, credo di poter fare molto di meglio. Però, davvero, questi tipi sono tosti. Credevo che l’avrei messo giù nel primo round, che l’avrei finito, ma è risalito, è stato solido, però non è riuscito a prendermi alla sprovvista. Sono stato sicuro di questo tutta la notte. Era sempre attivo, pensavo ‘si stancherà prima o poi’, ma non lo ha mai fatto. Oggi ero ...

