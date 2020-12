VIDEO F1 | Max Verstappen | “Frustrato per il ritiro | Leclerc ha esagerato”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un avvio di gara decisamente convulso quello del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, diverso dal lay-out canonico, Maxsi è trovato suo malgrado a doversi ritirare per l’eccessiva foga in curva-4 della Ferrari del monegasco Charlesche, cercando di superare proprio l’olandese, ha finito per colpire il messicano della Racing Point Sergio Perez e nello stesso tempo Max, andando lungo sulla ghiaia, ha impattato in pieno le barriere. Di seguito ilMAXPER ILHAgiandomenico.tiseo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web ...