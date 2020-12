Verona | Juric | “Ci è stato negato un rigore ma sono comunque soddisfatto della prova”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) I tre punti avrebbero spinto ila ridosso delle big del campionato ma gli scaligeri oggi contro il Cagliari hanno chiuso in parità. Il tecnico delIvan, nella sala stampa del Bentegodi ha analizzato il match: "È stata una partita bella con un dominio territoriale diviso a metà. Oggi volevamo proporre gioco, e ci siamo riusciti a tratti. Non mi è piaciuta la fragilità, i contrasti persi. Nel caso del gol abbiamo preso un buco, per come giochiamo non possiamo fare quegli errori. Al di là dei pali abbiamo avuto tante occasioni, ci è mancata un po' di precisione. Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo difeso. Joao Pedro vinceva tutti i contrasti, Pavoletti lo stesso. Possiamo fare i complimenti a loro, ma questo aspetto non mi è piaciuto.anche molto ...