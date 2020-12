Verona-Cagliari | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tutto è pronto per. Il lunch match domenicale di Serie A valido per la 10^ giornata si annuncia entusiasmante.decise per i due tecnici Ivan Juric e Eusebio Di Francesco che hanno comunicato i nomi dei 22 che scenderanno in campo.: lecaption id="attachment 1045841" align="alignnone" width="651" Antonin Barak, Hellas(Getty Images)/caption(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmineembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/HellasFC/status/1335529423282597889"(4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil, ...