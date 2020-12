Venezuela al voto. Così Maduro guarda alla Russia per sbarazzarsi di Guaidó (Di domenica 6 dicembre 2020) Dalle 4 del mattino ora locale a Caracas, migliaia di persone e sostenitori del chavismo sono scese in piazza per la tradizionale cerimonia del toque de diana (scoppi di petardi e fuochi d’artificio) per motivare gli elettori a votare alle elezioni parlamentari di oggi. Si vota per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale, il principale organo legislativo del Paese e spina nel fianco del chavismo. Un totale di 20.710.421 di Venezuelani potranno esercitare il proprio diritto di voto dopo essersi registrati nelle liste elettorali del Cne (Consiglio elettorale nazionale) con una speciale procedura avvenuta dal 13 al 29 luglio. Circa 14.400 candidati si contendono 277 seggi, 110 in più rispetto all’ultima consultazione. Trentasei sono le organizzazioni politiche nazionali: sei indigene e il resto, partiti locali o regionali o con rappresentanza in un’area ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Dalle 4 del mattino ora locale a Caracas, migliaia di persone e sostenitori del chavismo sono scese in piazza per la tradizionale cerimonia del toque de diana (scoppi di petardi e fuochi d’artificio) per motivare gli elettori a votare alle elezioni parlamentari di oggi. Si vota per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale, il principale organo legislativo del Paese e spina nel fianco del chavismo. Un totale di 20.710.421 dini potranno esercitare il proprio diritto didopo essersi registrati nelle liste elettorali del Cne (Consiglio elettorale nazionale) con una speciale procedura avvenuta dal 13 al 29 luglio. Circa 14.400 candidati si contendono 277 seggi, 110 in più rispetto all’ultima consultazione. Trentasei sono le organizzazioni politiche nazionali: sei indigene e il resto, partiti locali o regionali o con rappresentanza in un’area ...

Agenparl : Venezuela, al voto domenica per le elezioni parlamentari - - MercosurAladi : RT @embavenitalia: @jaarreaza: Difendiamo oggi il #Venezuela ???? con il voto. Votiamo tutti. Al di là delle posizioni di parte, come Popolo,… - embavenitalia : @jaarreaza: Difendiamo oggi il #Venezuela ???? con il voto. Votiamo tutti. Al di là delle posizioni di parte, come Po… - lospiegone : #Venezuela al voto per rinnovare l’Assemblea Nazionale. Insieme a Ronal F. Rodríguez, professore universitario e po… - urru_urru : L'appuntamento sfiduciato del Venezuela con il voto per rinnovare l'Assemblea nazionale Maurizio Stefanini… -