Vaccino obbligatorio per medici e dipendenti pubblici, l'ipotesi del governo per frenare l'onda no-vax (Di domenica 6 dicembre 2020) Mentre nel Regno Unito anche la Regina Elisabetta e il principe Filippo si preparano a ricevere il Vaccino anti-Covid nelle prossime settimane e a Mosca ieri hanno aperto le cliniche che somministrano il Vaccino Sputnik su prenotazione, in Italia la strada appare ancora lunga. La campagna vaccinale dovrebbe cominciare verso la fine di gennaio ed è già stato individuato un sito di stoccaggio alla base aeronautica a Pratica di Mare, vicino Roma. Saranno infatti le forze armate a distribuire il Vaccino nella fase due della campagna, come ha confermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Dalla base aeronautica partiranno camion ed elicotteri militari per trasferire milioni di fiale del Vaccino nei vari depositi regionali. Prima però bisognerà sciogliere il nodo dell'obbligatorietà del Vaccino, anche ...

