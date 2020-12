Vaccino | ecco quando arriverà | in Italia il 15 gennaio | l' Ema anticipa il via libera Primo lotto da 3 | 4 milioni di dosi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) contro -19 : le tappe di avvicinamento dell'alla consegna, da parte di Pfizer, delcontingente di 3,4di fiale da somministrare in doppia dose a 1,7di persone (sul totale ...

eretico_l : RT @_A_mors: @eretico_l @Tina51526903 Ecco che succede quando si ascolta senza ragionare, qualcuno che ti dice di andare a fare il #vaccino… - _A_mors : RT @_A_mors: @eretico_l @Tina51526903 Ecco che succede quando si ascolta senza ragionare, qualcuno che ti dice di andare a fare il #vaccino… - _A_mors : @eretico_l @Tina51526903 Ecco che succede quando si ascolta senza ragionare, qualcuno che ti dice di andare a fare… - publish70628725 : Effetti collaterali, durata, dosi. Ecco 9 risposte sul vaccino - zazoomblog : Effetti collaterali durata dosi. Ecco 9 risposte sul vaccino - #Effetti #collaterali #durata #dosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ecco

Il Mattino

Vaccino contro Covid-19: le tappe di avvicinamento dell’Italia alla consegna, da parte di Pfizer, del primo contingente di 3,4 milioni di fiale da somministrare in doppia dose a 1,7 milioni ...Blackout in diretta nello studio di Live, Barbara d’Urso: «E’ complicato, ma noi non ci fermiamo!». Lo studio di Cologno Monzese si è ritrovato improvvisamente completamente al buio. Ecco le immagini ...