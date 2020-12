Vacanze | pranzi e cenone | cosa possiamo fare a Natale | Nuovo Dpcm | il testo ufficiale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Fino al 20 dicembre ingresso in Italia solo con tampone negativo. Dal 21 obbligo di quarantena e stop al trasferimento nelle seconde case. Coprifuoco ae Capodanno, niente messe dopo le 22. In casa fortemente raccomandati solo conviventi

lupettotre : RT @Corriere: Spostamenti, vacanze, pranzi e cenone. Tutti i dubbi del Natale: cosa possiamo fare? 50... - MilanoStremitz1 : RT @Corriere: Spostamenti, vacanze, pranzi e cenone. Tutti i dubbi del Natale: cosa possiamo fare? 50... - IngridV10999094 : RT @Corriere: Spostamenti, vacanze, pranzi e cenone. Tutti i dubbi del Natale: cosa possiamo fare? 50... - Corriere : Spostamenti, vacanze, pranzi e cenone. Tutti i dubbi del Natale: cosa possiamo fare? 50... - enrico_farda : RT @DossiCarla: @enrico_farda Io mi sono accollata un mutuo 30 anni, prima casa, perché ritenevo più importante questa piccola sicurezza, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze pranzi

Corriere della Sera

Che cosa si può fare in casa? Ci sono vincoli per gli inviti a Natale? Il giorno di Natale è consentito andare a pranzo a ristorante. La raccomandazione per chi invece decide di ...Natale 2020 e Capodanno 2021: ecco le misure del Dpcm 3 dicembre in merito a spostamenti, vacanze sulla neve, crociere, spostamenti e Capodanno in hotel ...