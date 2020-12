Usa | Trump annuncia | Giuliani positivo a Covid

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Rudy, di gran lunga il miglior sindacato nella storia di New York e che lavora senza sosta per denunciare le elezioni più corrette (di gran lunga) nella storia degli Usa, è risultatoal virus cinese". Adrlo su twitter è il Presidente Donald. "Rimettiti presto Rudy, andremo avanti!", aggiunge.

New York , 06 dic 21:55 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato questa sera su Twitter che il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, ha contratto il Covid-19.(Adnkronos) - "Rudy Giuliani, di gran lunga il miglior sindacato nella storia di New York e che lavora senza sosta per denunciare le elezioni più corrette (di gran lunga) nella storia degli Usa, è ris ...