Usa, il monopattino made in Italy pronto a conquistare le strade di San Francisco (Di domenica 6 dicembre 2020) I monopattini di Helbiz arrivano fino a San Francisco. La società che opera nella micro-mobilità in Italia, fondata da Salvatore Palella, ha firmato una lettera d'intenti per l'acquisizione della americana Skip Transportation che ha i suoi monopattini elettrici tra Washington, San Diego e Austin. Helbiz ha acquisito in questi anni in Italia e Europa esperienza nell'operare in città e periferie molto diverse tra loro, affrontando le difficoltà legate alla mobilità come strade strette, problemi legati al traffico e alla sicurezza, limitazioni per il parcheggio, strade con sampietrini o particolari esigenze di ordine urbano. Acquisirà il brand Skip con i marchi registrati, le tecnologie, la customer base e la flotta di monopattini. Come parte dell'accordo, subentrerà negli uffici di Skip a San Francisco e assumerà gli ...

