Uomini e Donne, Gemma Galgani sconvolge Maria De Filippi: “Ne avevo voglia” (VIDEO) (Di domenica 6 dicembre 2020) Gemma Galgani cotta di Maurizio? Da circa undici anni Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del parterre senior di Uomini e Donne, infatti è la veterana di questo Trono. In questo lungo arco di tempo la dama torinese ha avuto numerosi flirt, conoscenze e solo un paio di storie serie, tra cui quella avuta col gabbiano fiorentino Giorgio Manetti che è durata nove mesi. Di recente, però, l’acerrima nemica di Tina Cipollari sha confessato in trasmissione qualcosa di clamoroso che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. La 70enne piemontese lascia di stucco Maria De Filippi In una recente puntata di Uomini e Donne, ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 6 dicembre 2020)cotta di Maurizio? Da circa undici anniè una delle protagoniste assolute del parterre senior di, infatti è la veterana di questo Trono. In questo lungo arco di tempo la dama torinese ha avuto numerosi flirt, conoscenze e solo un paio di storie serie, tra cui quella avuta col gabbiano fiorentino Giorgio Manetti che è durata nove mesi. Di recente, però, l’acerrima nemica di Tina Cipollari sha confessato in trasmissione qualcosa di clamoroso che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. La 70enne piemontese lascia di stuccoDeIn una recente puntata di, ...

albertoangela : Le gladiatrici erano donne guerriere che, come gli uomini, combattevano nelle arene dell’Impero Romano. Oggi a… - RaiUno : 'Ci sono uomini soli per la sete d'avventura Perché han studiato da prete o per vent'anni di galera Per madri che n… - RaiTre : “La lotta al patriarcato è di tutti, donne e uomini. Io lotto per un femminismo verso la liberazione di tutte le co… - agassi1827 : @ravengirlzz @hstntswift ma scusa non siete i primi a dire che il mondo sarebbe meglio senza la necessità di fare c… - bennyxx9 : Gemma di uomini e donne si chiama gemma perché al suo interno ha una pietra magica lesbica che la tiene in vita da… -