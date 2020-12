Una Vita anticipazioni puntata 7 dicembre 2020: Mauro rivela chi potrebbe aver rapito Marcia (Di domenica 6 dicembre 2020) Lolita e Carmen non intendono posare l’ascia di guerra e nella puntata Una Vita di lunedì 7 dicembre 2020 le due donne si dimostreranno disposte a tutto pur di ottenere i loro scopi. Emilio invece continua le sue ricerche su Ledesma per ostacolare il matrimonio della madre. Intanto Mauro scopre e rivela chi avrebbe potuto rapire Marcia. Vi ricordiamo che è possibile vedere la soap opera Una Vita su Canale 5 alle ore 14:10, mentre per chi non ha la TV può collegarsi in streaming sul sito di Mediaset Play. anticipazioni Una Vita, trama 07-12-2020: Lolita e Carmen non si riconcilieranno mai? La puntata di Una Vita avra’ inizio con un tentativo che, purtroppo, risultera’ ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 dicembre 2020) Lolita e Carmen non intendono posare l’ascia di guerra e nellaUnadi lunedì 7le due donne si dimostreranno disposte a tutto pur di ottenere i loro scopi. Emilio invece continua le sue ricerche su Ledesma per ostacolare il matrimonio della madre. Intantoscopre echi avrebbe potuto rapire. Vi ricordiamo che è possibile vedere la soap opera Unasu Canale 5 alle ore 14:10, mentre per chi non ha la TV può collegarsi in streaming sul sito di Mediaset Play.Una, trama 07-12-: Lolita e Carmen non si riconcilieranno mai? Ladi Unaavra’ inizio con un tentativo che, purtroppo, risultera’ ...

