Una Vita, anticipazioni: Mauro si infiltra nel covo di Andrade, il rapitore di Marcia (Di domenica 6 dicembre 2020) Mauro accerchiato dagli uomini di Andrade - Una Vita Le investigazioni di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per ritrovare Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) cominceranno a dare i primi risultati. Nelle puntate di Una Vita in onda da oggi, l’uomo riuscirà infatti ad infiltrarsi nel covo del sequestratore Cesar Andrade (Alvaro Baguena), con l’identità fittizia di Mauricio Aguirre, e fingerà di voler acquistare alcune donne per alcuni presunti loschi affari. Tuttavia, l’intervento dello spazientito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ansioso di ricongiungersi all’amata Marcia, rischierà di mandare i suoi sforzi in fumo. Ecco le anticipazioni da domenica 6 a venerdì 11 dicembre 2020. Una ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 dicembre 2020)accerchiato dagli uomini di- UnaLe investigazioni diSan Emeterio (Gonzalo Trujillo) per ritrovareSampaio (Trisha Fernandez) cominceranno a dare i primi risultati. Nelle puntate di Unain onda da oggi, l’uomo riuscirà infatti adrsi neldel sequestratore Cesar(Alvaro Baguena), con l’identità fittizia di Mauricio Aguirre, e fingerà di voler acquistare alcune donne per alcuni presunti loschi affari. Tuttavia, l’intervento dello spazientito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ansioso di ricongiungersi all’amata, rischierà di mandare i suoi sforzi in fumo. Ecco leda domenica 6 a venerdì 11 dicembre 2020. Una ...

caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano Sa… - borghi_claudio : C'è vita tra i Parlamentari!!! Comunque la si voglia vedere è una notizia. Ma pensate se questi discorsi si fossero… - chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - unoscribacchino : “Sono ex prof, ex tante altre cose, ma non ex partigiana, perché essere partigiani è una scelta di vita”.… - josedema : @il__daddy @santinilore79 Allora se te li accorda per favore me ne passi il 5%? Voglio una vita normale e tranquilla nulla più. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2020 ComingSoon.it Atrofia muscolare spinale, bimba salvata al Santobono di Napoli con il farmaco più costoso al mondo

All’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, una bambina di meno di sei mesi affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è stata sottoposta a una terapia genica estremamente ...

La chiesa è tornata alla vita: prima messa dopo otto anni

L’emozione dei fedeli alla fine del rito è esplosa in un lungo e scrosciante applauso. L’inaugurazione è fissata per il 27 dicembre. Commosso anche il sindaco Simona Maretti ...

All’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, una bambina di meno di sei mesi affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è stata sottoposta a una terapia genica estremamente ...L’emozione dei fedeli alla fine del rito è esplosa in un lungo e scrosciante applauso. L’inaugurazione è fissata per il 27 dicembre. Commosso anche il sindaco Simona Maretti ...