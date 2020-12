Una vita anticipazioni: Mauro incontra Andrade mentre cerca Marcia (Di domenica 6 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 7 dicembre 2020? La soap spagnola torna al lunedì con la seconda parte dell’episodio 1088 di Acacias 38. Abbiamo lasciato Mauro alle prese con le sue indagini: ha scoperto che dietro alla scomparsa di Marcia c’è lo zampino di Ursula e Genoveva ma ha anche scoperto che dovranno avere a che fare con un losco trafficante di essere umani. Si tratta di Andrade, l’uomo di cui Marcia tanto aveva paura. E insieme a Felipe cerca di capire come infiltrarsi in questa associazione di delinquenti per scoprire che fine abbia fatto Marcia. Servono tutte le energie del caso per queste indagini e così Felipe decide di non seguire più l’affare con Ramon e Liberto e questo preoccupa Genoveva che pensava che il suo piano stesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 7 dicembre 2020? La soap spagnola torna al lunedì con la seconda parte dell’episodio 1088 di Acacias 38. Abbiamo lasciatoalle prese con le sue indagini: ha scoperto che dietro alla scomparsa dic’è lo zampino di Ursula e Genoveva ma ha anche scoperto che dovranno avere a che fare con un losco trafficante di essere umani. Si tratta di, l’uomo di cuitanto aveva paura. E insieme a Felipedi capire come infiltrarsi in questa associazione di delinquenti per scoprire che fine abbia fatto. Servono tutte le energie del caso per queste indagini e così Felipe decide di non seguire più l’affare con Ramon e Liberto e questo preoccupa Genoveva che pensava che il suo piano stesse ...

