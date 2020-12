Una Vita anticipazioni martedì 8 dicembre 2020: il piano di Felicia (Di domenica 6 dicembre 2020) La trama di Una Vita diviene sempre più complicata in quanto nuove sconvolgenti verità verranno a galla nella puntata di martedì 8 dicembre 2020; infatti da un lato abbiamo Felipe che deciderà di indagare da solo, ma queste indagini potrebbero comportargli grossi problemi; dall’altra invece Antonito e Ramon vogliono saperne di più sul rapporto che c’è tra Lolita e Carmen. Alla fine si giunge a Felicia e a come tenterà di giustificare il suo matrimonio. Ci riuscirà? Quale sarà il suo destino? anticipazioni Una Vita martedì 8 dicembre 2020: le pericolose indagini di Felipe Questa nuova puntata di Una Vita si rivelerà ricca di importanti novità in quanto Felipe, dopo aver scoperto da parte di Mauro chi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 dicembre 2020) La trama di Unadiviene sempre più complicata in quanto nuove sconvolgenti verità verranno a galla nella puntata di; infatti da un lato abbiamo Felipe che deciderà di indagare da solo, ma queste indagini potrebbero comportargli grossi problemi; dall’altra invece Antonito e Ramon vogliono saperne di più sul rapporto che c’è tra Lolita e Carmen. Alla fine si giunge ae a come tenterà di giustificare il suo matrimonio. Ci riuscirà? Quale sarà il suo destino?Una: le pericolose indagini di Felipe Questa nuova puntata di Unasi rivelerà ricca di importanti novità in quanto Felipe, dopo aver scoperto da parte di Mauro chi ...

