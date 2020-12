Una vita | anticipazioni 8 dicembre | Carmen e Lolita smascherate

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 6 dicembre 2020) Unaci terrà compagnia anche nel pomeriggio di martedì 8. L’appuntamento è come sempre su canale 5 a partire dalle 14:10, dove le vicende ruoteranno intorno ae ai loro dissapori. Antonito e Ramon scopriranno finalmente la verità sulle rispettive mogli e si renderanno conto che le due non si sopportano. Felicia invece, sembrerà sempre più insofferente verso Ledesma, il quale contribuirà a rovinare l’immagine del ristorante. Mauro invece, continuerà la sua operazione sotto copertura, atta a scoprire dove sia tenuta prigioniera Marcia. Una: Mauro porta avanti le indagini su Marcia Unacontinua ad appassionarci con puntate ricche di avvenimenti. In particolare, a destare la nostra curiosità saranno le indagini ...