Una Vita, anticipazioni 6 dicembre: chi è Cesar Andrade? (Di domenica 6 dicembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 dicembre 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio della soap su Canale 5? Mauro San Emeterio continua a indagare sulla scomparsa di Marcia e arriva a Cesar Andrade, un trafficante di ragazze brasiliane… Mauro San Emeterio continua a indagare sulla strana sparizione di Marcia e trova un importante indizio. Anche Genoveva, intanto, con l’intento di avvicinarsi a Felipe, ha proposto di dare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 6 dicembre 2020)“Una”, puntata del 62020. Che cosa succede nel nuovo episodio della soap su Canale 5? Mauro San Emeterio continua a indagare sulla scomparsa di Marcia e arriva a, un trafficante di ragazze brasiliane… Mauro San Emeterio continua a indagare sulla strana sparizione di Marcia e trova un importante indizio. Anche Genoveva, intanto, con l’intento di avvicinarsi a Felipe, ha proposto di dare Articolo completo: dal blog SoloDonna

caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano Sa… - borghi_claudio : C'è vita tra i Parlamentari!!! Comunque la si voglia vedere è una notizia. Ma pensate se questi discorsi si fossero… - chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - andfavara : affeziona a quei bambini che poi diventano ragazzi e li vedi crescere al campo, ti fermano per strada, ti scrivono… - NavigoPerCaso : @bonebag69 Il vaccino è indispensabile per tornare ad una vita normale.....spero lo rendano obbligatorio per tutti...... -