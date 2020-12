"Una mozione urgente". Blitz del centrodestra: la mossa-ribaltone che mette Conte alle strette (Di domenica 6 dicembre 2020) Il centrodestra prepara il Blitz. Troppe le restrizioni previste nel nuovo Dpcm e Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano una mozione. Sì perché nel decreto ministeriale firmato da Giuseppe Conte per frenare l'emergenza coronavirus i piccoli comuni vengono puniti così come le grandi città. "Stiamo lavorando sia a livello parlamentare che a livello di Regioni per portare un po' di buonsenso, non si puniscano gli italiani che abitano in provincia e nei piccoli centri. L'Italia non è solo Roma, Milano e grandi città", scrive su Facebook Matteo Salvini, lanciando l'hashtag #Nataleconituoi. In sostanza il leader del Carroccio assieme agli alleati Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi presenta una mozione affinché vengano rimossi i "divieti di spostamenti tra Comuni per Natale". Divieti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilprepara il. Troppe le restrizioni previste nel nuovo Dpcm e Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano una. Sì perché nel decreto ministeriale firmato da Giuseppeper frenare l'emergenza coronavirus i piccoli comuni vengono puniti così come le grandi città. "Stiamo lavorando sia a livello parlamentare che a livello di Regioni per portare un po' di buonsenso, non si puniscano gli italiani che abitano in provincia e nei piccoli centri. L'Italia non è solo Roma, Milano e grandi città", scrive su Facebook Matteo Salvini, lanciando l'hashtag #Nataleconituoi. In sostanza il leader del Carroccio assieme agliati Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi presenta unaaffinché vengano rimossi i "divieti di spostamenti tra Comuni per Natale". Divieti ...

