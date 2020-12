Un posto al sole, anticipazioni 8 dicembre: Niko disperato (Di domenica 6 dicembre 2020) Non c’è pace per Niko Poggi a Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti la puntata in onda martedì 8 dicembre, rivelano che il ragazzo dopo aver dovuto affrontare i genitori dopo la scoperta che hanno fatto, si dispererà per ciò che è accaduto al piccolo Jimmy. Giulia e Renato, intanto, dovranno deciderà se credere o meno al figlio. Nel frattempo, Vittorio aiuterà Patrizio mentre Rossella si ritroverà a fare i conti con suo padre, il quale su alcune cose è un po’ all’antica. Infine, Cotugno vorrebbe essere un latin lover, ma finirà per trovarsi in mezzo a Bice e Massaro. Un posto al sole, spoiler 8 dicembre: Niko disperato per ciò che è accaduto a Jimmy Le anticipazioni Un posto al ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 6 dicembre 2020) Non c’è pace perPoggi a Unal. Leinerenti la puntata in onda martedì 8, rivelano che il ragazzo dopo aver dovuto affrontare i genitori dopo la scoperta che hanno fatto, si dispererà per ciò che è accaduto al piccolo Jimmy. Giulia e Renato, intanto, dovranno deciderà se credere o meno al figlio. Nel frattempo, Vittorio aiuterà Patrizio mentre Rossella si ritroverà a fare i conti con suo padre, il quale su alcune cose è un po’ all’antica. Infine, Cotugno vorrebbe essere un latin lover, ma finirà per trovarsi in mezzo a Bice e Massaro. Unal, spoiler 8per ciò che è accaduto a Jimmy LeUnal ...

