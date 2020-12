Un negazionista in fin di vita continua a negare il Covid | chissà quante persone avrà infettato prima si ammalarsi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 dicembre 2020) Bisogna avere rispetto per le idee altrui perché anche gli altri possono avere ragione. Però, tutti debbono essere ligi alle regole e non diffondere teorie dannose alla salute o agli interessi dell’umanità. È proprio il caso dei negazionisti che in tempo di pandemia, rifiutano le raccomandazioni della comunità scientifica. Non ammettendo l’esistenza del pericolo per la, non diffondo solo idee, ma anche il contagio che può provocare la morte. Abbiamo costruito una società democratica in cui molti non conoscono il significato né i limiti della libertà. E non possono neppure goderne. La compagna del premier molestata dalla troupe che vuole intervistarla. Una donna anziché difenderla la denuncia Non si seguono più i TG né si leggono giornali. Se non sono aggressive le notizie non interessano nessuno. È così che oggi vogliamo l’informazione. A una signora, compagna del ...