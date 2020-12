Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. De Micheli su Paratici – Il Ministro De Micheli conferma di aver sentito Fabio Paratici ma non in merito al caso Suarez: ecco quanto si sono detti La classe di Ranieri – Claudio Ranieri ha parlato al termine di Sampdoria-Milan commentando i due episodi arbitrali più importanti della partita: «Credo che l’anno scorso ce n’erano troppi episodi e non andavano bene. In questo caso, se mi avessero dato contro il rigore mi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. De Micheli su Paratici – Il Ministro De Micheli conferma di aver sentito Fabio Paratici ma non in merito al caso Suarez: ecco quanto si sono detti La classe di Ranieri – Claudio Ranieri ha parlato al termine di Sampdoria-Milan commentando i due episodi arbitrali più importantipartita: «Credo che l’anno scorso ce n’erano troppi episodi e non andavano bene. In questo caso, se mi avessero dato contro il rigore mi ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 18.887 nuovi casi e 564 vittime in Italia nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : La Regina Elisabetta II d'Inghilterra tra i primi vaccinati contro il Covid -19. - fanpage : L’avvocato di Trump, Rudy Giuliani, è positivo al Coronavirus - fanpage : La lettera di 24 regioni all’Ue: “Coinvolgeteci nella progettazione del Recovery plan” - fanpage : In aumento i casi Covid nel Regno Unito: 17.272 in 24 ore, 231 i decessi -