UFFICIALE – Udinese Atalanta rinviata per pioggia: l'annuncio

Udinese Atalanta è stata rinviata a seguito del forte acquazzone che si è abbattuto sulla città friulana. La decisione di La Penna dopo tre sopralluoghi

La sfida tra Udinese e Atalanta, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, è stata rinviata a seguito del forte acquazzone che si è abbattuto sulla città friulana. La decisione dell'arbitro Federico La Penna è stata comunicata dopo tre sopralluoghi sul terreno della Dacia Arena.

