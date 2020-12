Ufc | Marvin Vettori domina Hermansson | un match capolavoro

(Di domenica 6 dicembre 2020) Alla fine piange, ed è una lezione per tutti: mai vergognarsi di piangere, le lacrime non sono mai segno di debolezza. Piange, dopo aver alzato la bandiera italiana sopra ...

UFC On ESPN 19 è l’evento che consacra Marvin Vettori nelle MMA mondiali. Marvin vince via decisione unanime contro Jack Hermansson, in un incontro che è già nella storia dei pesi medi UFC, per il ...Da stanotte il “sogno italiano” ha tratti più marcati e confini più precisi. Marvin Vettori scrive la storia nel primo main event con un italiano protagonista e supera per decisione unanime Jack Herma ...