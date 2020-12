Udinese-Atalanta rinviata, campo impraticabile (Di domenica 6 dicembre 2020) Non si giocherà la partita tra Udinese e Atalanta. L’arbitro La Penna ha atteso 50 minuti, dopodiché si è arreso all’impraticabilità del campo a causa della pioggia che si è abbattuta sul terreno di gioco della Dacia Arena. Il pallone non rimbalzava in tutto il campo. Non era possibile giocare. Ovviamente la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Non sarà semplice trovare un buco nel calendario. Salta così la partita dell’Atalanta senza Ilicic e Papu Gomez. L’argentino è stato escluso da Gasperini per motivi che vanno oltre quelli tecnici. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Non si giocherà la partita tra. L’arbitro La Penna ha atteso 50 minuti, dopodiché si è arreso all’impraticabilità dela causa della pioggia che si è abbattuta sul terreno di gioco della Dacia Arena. Il pallone non rimbalzava in tutto il. Non era possibile giocare. Ovviamente la partita è stataa data da destinarsi. Non sarà semplice trovare un buco nel calendario. Salta così la partita dell’senza Ilicic e Papu Gomez. L’argentino è stato escluso da Gasperini per motivi che vanno oltre quelli tecnici. L'articolo ilNapolista.

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? Our #StartingXI to face Udinese! Presented by @Plus500 #UdineseAtalanta #SerieATIM… - thegrandmaximus : RT @il_farmacista: Adesso pagherei oro per sapere da un ex arbitro a caso quali sarebbero le differenze tra Perugia-Juventus e Udinese-Atal… - mastiqaatsi : @callmegoodlife @Udinese_1896 @Atalanta_BC Scelta illogica e non giustificata quella di togliere i teloni di mattin… - pasqualinipatri : Udinese-Atalanta, la pioggia è incessante: gara rinviata - estornudoauto : RT @SkySport: Udinese-Atalanta rinviata per maltempo -