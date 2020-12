Turris | Esempio croce e delizia | a Catanzaro i calabresi vincono in rimonta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti- La risolve proprio Felice Evacuo. Lui, il bomber campano che con la maglia dellaaveva segnato il primo di una lunga serie di realizzazioni tra i pro. E’ stato rapace, al 35? della ripresa quando si è avventato su una palla goffamente rimessa in campo da un colpo col pugno di Abagnale su cross di Evans. E per lasi materializza una sconfitta che lascia il segno per come è maturata: in vantaggio conche poi si fa espellere per un clamoroso doppio giallo (il primo per essersi tolto la maglietta dopo la segnatura, il secondo per una perdita di tempo su una rimessa laterale). Nella ripresa l’assedio calabrese ha dato i suoi frutti e, prova e riprova, dopo il pari di Risolo a fine primo tempo, è arrivato il gol di Evacuo che ha deciso la sfida del ‘Ceravolo’. Di ...