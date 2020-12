“Tu miscugli le banane…”, da dove nasce e perché la canzone-tormentone del Grande Fratello Vip (VIDEO) (Di domenica 6 dicembre 2020) Se siete dei fan accaniti del Grande Fratello Vip, da giorni canticchiate solamente un ritornello: “Sugli sugli bane bane / tu miscugli le banane…”. perché Cristiano Malgioglio e il resto della Casa intonano questa canzone? Innanzitutto vi diciamo che il brano esiste ed è interpretato da Le figlie del vento. “Tu miscugli le banane…”, l’origine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 6 dicembre 2020) Se siete dei fan accaniti delVip, da giorni canticchiate solamente un ritornello: “Sugli sugli bane bane / tuleCristiano Malgioglio e il resto della Casa intonano questa? Innanzitutto vi diciamo che il brano esiste ed è interpretato da Le figlie del vento. “Tule, l’origine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

salvolo_ : Sugli sugli bane bane Tu miscugli le banane - blogtivvu : “Tu miscugli le banane…”, da dove nasce e perché la canzone-tormentone del #GFVip (VIDEO) - 96follia : Sugli sugli bane bane Tu miscugli le banane ?? Le miscugli in salsa verde ?? Chi le mangia nulla perde #gfvip - emily_210801 : E ogni tanto parte: SUGLI SUGLI BANE BANE TU MISCUGLI LE BANANE LE MISCUGLI IN SALSA VERDE CHI LE MANGIA NULLA PERDE #GFVIP - giorgiashelby : RT @goddessrafferty: SUGLI SUGLI BANE BANE TU MISCUGLI LE BANANEEE LE MISCUGLI IN SALSA VERDE CHI LE MANGIA NULLA PERDEEEE #gfvip -

