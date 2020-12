Trump torna all'attacco dalla Georgia: 'Ho vinto qui e vincerò anche le elezioni' (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel primo comizio dopo le presidenziali torna a ribadire che il voto è stato truccato, nonostante sia arrivata la certificazione della vittoria di Biden anche in California. Poi ha ammonito: 'Se ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel primo comizio dopo le presidenzialia ribadire che il voto è stato truccato, nonostante sia arrivata la certificazione della vittoria di Bidenin California. Poi ha ammonito: 'Se ...

