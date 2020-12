Trump ridicolo insiste: 'Elezioni fraudolente, in Georgia ho vinto io' (Di domenica 6 dicembre 2020) Sembra un disco rotto ormai Donald Trump, che nel suo comizio a Valdosta, accompagnato dalla moglie Melania, ha denunciato ancora una volta brogli elettorali: "Lo sapete, ho vinto in Georgia". Così ha ... Leggi su globalist (Di domenica 6 dicembre 2020) Sembra un disco rotto ormai Donald, che nel suo comizio a Valdosta, accompagnato dalla moglie Melania, ha denunciato ancora una volta brogli elettorali: "Lo sapete, hoin". Così ha ...

