Trump non molla: "Hanno truccato le elezioni ma vinceremo". E la folla grida: "Fermate il furto" (Di domenica 6 dicembre 2020) Washington, 6 dic – Donald Trump non si arrende: "Hanno truccato le elezioni, ma vinceremo". Il presidente degli Stati Uniti sbarca in Georgia e nel comizio a Valdosta, il primo raduno repubblicano dopo l'election day 3 novembre, ribadisce le accuse di brogli nel voto che ha favorito lo sfidante dem Joe Biden. Il tycoon è convinto di poter ancora ribaltare il risultato. Trump: "Hanno truccato le elezioni ma vinceremo noi" "Hanno truccato le elezioni presidenziali ma vinceremo noi", dice Trump mentre la folla dei suoi sostenitori intona il coro "Stop the steal!", "Fermate il furto!". "Queste persone vogliono andare oltre il socialismo, vogliono una ...

