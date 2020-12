Trump: «I dem sono comunisti mascherati, vanno combattuti». E la folla urla: «Stop the steal» (Di domenica 6 dicembre 2020) «Hanno truccato le elezioni, ma vinceremo». Donald Trump non molla. Il presidente statunitense sbarca in Georgia. E nel comizio a Valdosta, il primo rally dopo le elezioni Usa del 3 novembre, ribadisce le accuse di brogli nel voto che ha premiato Joe Biden. Rinnova la convinzione di poter ancora ribaltare il risultato. Trump non indietreggia: «Vinceremo noi» «Hanno truccato le elezioni presidenziali ma vinceremo noi», dice Trump. Mentre parla, la folla intona il coro Stop the steal, cioè fermate il furto. Il Tycoon si scaglia contro i dem di Biden: «Queste persone vogliono andare oltre il socialismo. Vogliono una forma di governo comunista. Sappiamo tutti che sono state fatte cose sbagliate. Ci vuole qualcuno con coraggio», dice alludendo al governatore della Georgia, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) «Hanno truccato le elezioni, ma vinceremo». Donaldnon molla. Il presidente statunitense sbarca in Georgia. E nel comizio a Valdosta, il primo rally dopo le elezioni Usa del 3 novembre, ribadisce le accuse di brogli nel voto che ha premiato Joe Biden. Rinnova la convinzione di poter ancora ribaltare il risultato.non indietreggia: «Vinceremo noi» «Hanno truccato le elezioni presidenziali ma vinceremo noi», dice. Mentre parla, laintona il corothe, cioè fermate il furto. Il Tycoon si scaglia contro i dem di Biden: «Queste persone vogliono andare oltre il socialismo. Vogliono una forma di governo comunista. Sappiamo tutti chestate fatte cose sbagliate. Ci vuole qualcuno con coraggio», dice alludendo al governatore della Georgia, ...

Agenzia_Ansa : #USA California certifica il voto, Biden oltre il quorum dei 270 elettori. Dem può contare su 288 voti, Trump su 2… - robinzuli : Stati Uniti, Trump in Georgia per mantenere il Senato: 'Se vincono i dem sarà deriva socialista'! E continua a non… - generacomplotti : RT @ThomasTebaldini: Se non ci sono prove e Trump dice solo fesserie come sostengono i dem e il mainstream..perchè questo disperato bisogno… - _Aquila1 : @realDonaldTrump California certifica voto, Biden oltre quorum 270 elettori Dem può contare su 288 voti, Trump su… - RaiNews : I dem 'proveranno a truccare anche i ballottaggi' per gli ultimi due seggi al Senato: è l'accusa che Donald Trump h… -